Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области

С 23 по 26 марта в Белгородской области ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7-9 градусов, сообщила пресс-служба регионального МЧС

В пятницу, 23 марта, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -12°С, при прояснениях до -15°С, днём потеплеет до +1°С. Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днём юго-западный, 6-11 м/с.

На выходных ожидается переменная облачность. 24 марта возможен небольшой снег, 25 марта — без осадков. Температура воздуха ночью будет держаться на отметке -10°С, днём до -3°С.