В ЮВАО прогнозируют серьезные пробки на дорогах

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ЦОДД предсказал пробки из-за закрытия участка фиолетовой ветки метро 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В понедельник на нескольких магистралях Москвы возникнут серьезные затруднения из-за временного закрытия нескольких станций "фиолетовой" ветки метро. Таким прогнозом на первый рабочий день предстоящей недели в воскресенье, 25 марта, поделилась пресс-служба ЦОДД.
По оценкам аналитиков, в пиковые часы серьезные пробки будут ждать москвичей на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на МКАД. Чтобы избежать этих заторов, автолюбителям рекомендуют воспользоваться компенсационными автобусами. Как уже писала "РГ", они едут по выделенным полосам и с минимальными интервалами.
Напомним, что до 30 марта закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Выхино" и "Котельники". Это необходимо для скорейшего завершения строительства новой, Кожуховской, линии подземки.
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