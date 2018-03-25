В ЮВАО прогнозируют серьезные пробки на дорогах

ЦОДД предсказал пробки из-за закрытия участка фиолетовой ветки метро

В понедельник на нескольких магистралях Москвы возникнут серьезные затруднения из-за временного закрытия нескольких станций "фиолетовой" ветки метро. Таким прогнозом на первый рабочий день предстоящей недели в воскресенье, 25 марта, поделилась пресс-служба ЦОДД.

По оценкам аналитиков, в пиковые часы серьезные пробки будут ждать москвичей на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на МКАД. Чтобы избежать этих заторов, автолюбителям рекомендуют воспользоваться компенсационными автобусами. Как уже писала "РГ", они едут по выделенным полосам и с минимальными интервалами.

Напомним, что до 30 марта закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Выхино" и "Котельники". Это необходимо для скорейшего завершения строительства новой, Кожуховской, линии подземки.