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ЦОДД и АМПП раздадут водителям 5 тыс. листовок с изменениями движения в ЮВАО из-за закрытия участка метро
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ЦОДД и АМПП раздадут водителям 5 тыс. листовок с изменениями движения в ЮВАО из-за закрытия участка метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) совместно с ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) начали работу по раздаче листовок для водителей вблизи станций метро «Выхино» и «Кузьминки» по изменению организации дорожного движения на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 24 по 30 марта 2018 г. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе ЦОДД.
«Сотрудники ЦОДД совместно с сотрудниками АМПП начали раздавать листовки автомобилистам в районе станций метро «Выхино» и «Кузьминки» с информацией об изменениях организации движения с 24 по 30 марта 2018 г. в связи с закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что всего планируется раздать 5 тыс. листовок.
Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения автотранспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать с 23 марта по 31 марта. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.
Как отметили ранее в пресс-службе ЦОДД, прогнозируется осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии. «Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра — до 6:30, возвращения — после окончания вечернего часа пик (21:30)», — сказали в пресс-службе.
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