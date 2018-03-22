Станции метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» поблизости от Восточного Дегунина открыты для пассажиров

На Люблинско-Дмитровской линии открылись три новые станции, которые сделают метро доступнее для жителей Восточного Дегунина.

Две из них расположились на Дмитровском шоссе: «Селигерская» — на пересечении с Коровинском шоссе, а «Верхние Лихоборы» — на пересечении с Бескудниковским бульваром. Также пассажирам доступна «Окружная», она находится на пересечении Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Открытие трех новых станций метро — долгожданное событие не только для жителей Бескудниковского района Москвы, но и для метростроевцев, которые вели проходческие работы в тяжелейших гидрогеологических условиях», — приводятся в сообщении слова генерального директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова.

В материале уточняется, что метро в шаговой доступности от дома получили более 450 тысяч человек — жители девяти районов столицы. (мю)