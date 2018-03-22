Викторину «История Москвы и поселка Некрасовка» провели 18 марта

Викторину «История Москвы и поселка Некрасовка» 18 марта провели учащиеся 7 «Л» класса на территории школы № 2089.

Жители Некрасовки получили возможность проверить свои знания по разным тематикам: «История Москвы», «Кремль», «Китай-город», «Здания и сооружения», «Храмы, церкви, соборы», «Площади, парки и мосты», «Улицы», «Транспорт», « Москва в искусстве» и «История поселка Некрасовка».

При возникновении затруднений учащиеся старались помочь, разъяснить, задать наводящие вопросы, предлагали варианты ответов. С помощью викторины участники узнали много нового и интересного о Москве и поселке Некрасовка. (вт)