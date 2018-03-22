Ещё
Викторину «История Москвы и поселка Некрасовка» провели 18 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах

Викторину «История Москвы и поселка Некрасовка» провели 18 марта 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Викторину «История Москвы и поселка Некрасовка» 18 марта провели учащиеся 7 «Л» класса на территории школы № 2089.
Жители Некрасовки получили возможность проверить свои знания по разным тематикам: «История Москвы», «Кремль», «Китай-город», «Здания и сооружения», «Храмы, церкви, соборы», «Площади, парки и мосты», «Улицы», «Транспорт», «Москва в искусстве» и «История поселка Некрасовка».
При возникновении затруднений учащиеся старались помочь, разъяснить, задать наводящие вопросы, предлагали варианты ответов. С помощью викторины участники узнали много нового и интересного о Москве и поселке Некрасовка. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
На Таганско-Краснопресненской линии метро временно закроются три станции На станции метро «Некрасовка» ведется отделка вестибюлей Уважаемые участники ярмарок выходного дня!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии189
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки98
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию156
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте43
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение