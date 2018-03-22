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Московские школы искусств провели репортажную съемку в столичных парках
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Московские школы искусств провели репортажную съемку в столичных парках 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
Ученики и преподаватели московских школ искусств теперь на постоянной основе проводят репортажную съемку самых крупных культурных событий столицы и массовых мероприятий в московских парках.
Несколько раз в месяц Департамент культуры города Москвы из всего числа фотографий выделяет наиболее яркие работы.
На этот раз хотим представить работы Анастасии Осинской — Детская музыкальная школа №68 им. Р. К. Щедрина, Алевтины Аванашвили — Детская музыкальная школа им. В. Я. Шебалина и Любови Янкиной — Детская музыкальная школа №68 им. Р. К. Щедрина.
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