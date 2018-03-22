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Началась подготовка к весеннему благоустройству
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Подготовка к весеннему благоустройству началась в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В столице началась подготовка к месячнику весеннего благоустройства, сообщается в официальном микроблоге комплекса городского хозяйства в Twitter.
Как говорится в сообщении, в рамках подготовки ГБУ "Автомобильные дороги" промывает дорожные знаки и шумозащитные экраны. Помимо этого, начался ремонт 14 подземных пешеходных переходов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.
Власти рассчитывают активно привлекать к участию в благоустройстве жителей столицы, сотрудников учреждений и организаций, а также студентов и школьников. Запланированы такие мероприятия, как уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт контейнеров.
Также будут проводиться работы по промывке цоколей и фасадов зданий, ремонту входных дверей, крылец, козырьков подъездов и лестниц. В порядок приведут подвальные и чердачных помещения жилых домов.
Перед майскими праздниками собираются привести в порядок 259 столичных парков и 118 особо охраняемых природных территорий. Участники акции "Миллион деревьев" высадят в городе 430 новых деревьев и 16,6 тысячи кустарников.
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