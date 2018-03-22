Билеты «Единый» выпустили с дизайном, посвященным открытию трех новых станций метро

На карте столичной подземки стало на три станции больше! 22 марта на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена открылись три новые станции — «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». По такому случаю метрополитен выпустил проездные билеты «Единый» с тематическим дизайном.

На билетах изображены платформа станции, вход в вестибюль и линия метро на карте подземки. Также на них можно прочитать названия новых станций. «Московский метрополитен выпустил три типа билетов (на две поездки), дизайн каждого из них посвящен одной из новых станций. Тираж каждого вида „Единого“ составил 50 тысяч экземпляров», — сообщается на mos.ru.