Московский автопарк каршеринга станет наибольшим в Европе

С подобного рода заявлением выступил московский мэр Сергей Собянин . По словам чиновника, до конца 2018 года столичный парк автомобилей доступных к краткосрочной аренде возможно вырастет до 15000 автомобилей.

Запущенная Собяниным в Москве в 2015 году услуга каршеринга набирает популярности у москвичей и гостей столицы.

На сегодняшний день предоставлением услуг аренды авто в городе занимается 14 различных операторов. Актуальный автопарк — 6500 машин.

Как сообщают статистические данные, с начала текущего года автомобили брали в аренду около 1,5 миллиона раз. В сутки зафиксировано около 25000 поездок.

Опираясь на эти цифры, мэр Москвы утверждает, что в Европе не найдется ни одного города, где подобный сервис был бы настолько развит.

Стоит ли считать подобный факт какой-то победой, вопрос риторический. Спрос рождает предложение ©. Эту истину можно применить и в данной конкретной ситуации.