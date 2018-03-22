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Московский автопарк каршеринга станет наибольшим в Европе
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Московский автопарк каршеринга станет наибольшим в Европе 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
С подобного рода заявлением выступил московский мэр Сергей Собянин. По словам чиновника, до конца 2018 года столичный парк автомобилей доступных к краткосрочной аренде возможно вырастет до 15000 автомобилей.
Запущенная Собяниным в Москве в 2015 году услуга каршеринга набирает популярности у москвичей и гостей столицы.
На сегодняшний день предоставлением услуг аренды авто в городе занимается 14 различных операторов. Актуальный автопарк — 6500 машин.
Как сообщают статистические данные, с начала текущего года автомобили брали в аренду около 1,5 миллиона раз. В сутки зафиксировано около 25000 поездок.
Опираясь на эти цифры, мэр Москвы утверждает, что в Европе не найдется ни одного города, где подобный сервис был бы настолько развит.
Стоит ли считать подобный факт какой-то победой, вопрос риторический. Спрос рождает предложение ©. Эту истину можно применить и в данной конкретной ситуации.
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