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Временные пункты хранения снега завершают работу
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Временные пункты хранения снега завершают работу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг с площадки временного складирования на улице Нижние Мневники коммунальщики вывезли около десяти тысяч кубометров снега. Туда его свозили для того, чтобы максимально ускорить уборку столичных улиц от зимних осадков.
Площадка в Хорошево-Мневниках была выбрана благодаря значительной удаленности от жилой застройки.
— Этот полигон мы начали использовать с середины февраля, как только начались обильные снегопады, — пояснил заместитель префекта вопросам Жилищно-коммунального хозяйства Северо-Западного округа Владимир Шелухин.
Он также пояснил, что помимо этой, было еще 17 площадкой разных размеров. Суммарно на них было свезено более 550 тысяч кубометров снега.
Кстати, на площадки для временного хранения привозят только чистый снег — без примеси реагентов.
К настоящему моменту из 18 площадок осталось только девять. Но их количество с каждым днем сокращается. К примеру, полигон на улице Нижние Мневники будет окончательно убран уже в ближайшую субботу. Здесь осталось не больше 15 000 кубометров осадков.
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