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Танцевальные мастер‑классы начнутся в московских парках в апреле
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Танцевальные мастер‑классы начнутся в московских парках в апреле 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве горожан приглашают в столичные парки на танцплощадки, танцевальные мастер-классы начнут проводить уже в апреле, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Мосгорпарка».
«Московские парки приглашают горожан и гостей столицы на танцплощадки в парках. Танцевальные мастер-классы начнутся уже в апреле», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в этом году новая площадка для танцев под открытым небом появится в Парке Победы на Поклонной горе. С апреля там в преддверии чемпионата мира по футболу будут звучать хиты, связанные с этим видом спорта.
«В саду «Эрмитаж» с июня можно будет научиться танцевать свинг и аргентинское танго, а в саду имени Баумана — линди-хоп и буги-вуги», — отметил собеседник агентства.
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