Танцевальные мастер‑классы начнутся в московских парках в апреле

Москве горожан приглашают в столичные парки на танцплощадки, танцевальные мастер-классы начнут проводить уже в апреле, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

«Московские парки приглашают горожан и гостей столицы на танцплощадки в парках. Танцевальные мастер-классы начнутся уже в апреле», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году новая площадка для танцев под открытым небом появится в Парке Победы на Поклонной горе. С апреля там в преддверии чемпионата мира по футболу будут звучать хиты, связанные с этим видом спорта.