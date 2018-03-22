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Пассажирам раздадут около 10 тыс. листовок о закрытии ж/д станции «Выхино»
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Пассажирам раздадут около 10 тыс. листовок о закрытии ж/д станции «Выхино» 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Работники Центральной пригородной пассажирской компании раздадут до 10 тысяч листовок о закрытии железнодорожной станции «Выхино», говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».
В связи с закрытием участка Таганско‐Краснопресненской линии столичного метро с 24 по 30 марта по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК» на вышеуказанный период все электрички Казанского направления будут проходить остановочный пункт «Выхино» без остановки для посадки и высадки пассажиров.
«С 22 марта листовки будут распространяться на станции «Выхино» и Казанском вокзале, а также в находящемся рядом со станцией «Выхино» Государственном университете управления», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 20 марта на станции «Выхино» и Казанском вокзале были установлены информационные баннеры, на остановочных пунктах и в поездах производится аудио-оповещение. С 21 марта на всех железнодорожных станциях Казанского направления расклеены информационные стикеры.
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