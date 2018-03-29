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Более 80 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК из‑за закрытия ж/д станции «Выхино»
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Более 80 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК из‑за закрытия ж/д станции «Выхино» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) оформила более 80 тыс. бесплатных билетов из‑за закрытия железнодорожной станции «Выхино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«По данным ЦППК, за пять дней (24-28 марта) было оформлено более 80 тыс. бесплатных разовых билетов от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до московских железнодорожных станций Казанского направления и обратно», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом закрытия железнодорожной станции «Выхино» в октябре прошлого года, количество оформленных бесплатных проездных документов выросло на 19 тыс.
С 24 по 30 марта для строительства Кожуховской линии метро временно закрыты три станции фиолетовой ветки: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Бесплатные автобусы ходят по маршрутам «КМ1» «Выхино»-«Жулебино» с остановками у платформы «Косино» и «Лермонтовский проспект», «КМ2» «Кузьминки»-«Котельники» останавливаются у метро «Жулебино», «КМ3» связывают «Выхино» с платформой «Вешняки».
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