Более 7 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК в связи с закрытием ж/д станции «Выхино»

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) оформила более 7 тыс. бесплатных билетов из-за закрытия ж/д станции «Выхино» Казанского направления Московской железной дороги. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«По данным на 25 марта было оформлено 7 тыс. бесплатных разовых билетов от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до московских железнодорожных станций Казанского направления и обратно. Ведется активное информирование пассажиров о временном закрытии станции «Выхино», на данный момент сотрудники ЦППК распространили более 6 тыс. информационных листовок», — говорится в сообщении. С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки.