Более 650 тыс. человек перевезли бесплатные автобусы во время закрытия участка фиолетовой ветки метро

Более 650 тыс. человек перевезли автобусы «КМ1», «КМ2» и «КМ3» во время закрытия трех станций метро фиолетовой ветки, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«На линиях компенсационных маршрутов «КМ1» «Выхино»–«Жулебино» с остановками у платформы «Косино» и «Лермонтовского проспекта», «КМ2» «Кузьминки»–«Котельники» с остановкой у метро «Жулебино» и «КМ3» «Выхино»–платформа «Вешняки» ежедневно работали около 200 низкопольных автобусов особо большого класса. Наземный городской транспорт маршрутов «КМ1» и «КМ2» следовал с минимальными интервалами — 30 секунд в часы пик — и полностью справился с потоком пассажиров. За все время маршрутами «КМ» воспользовались более 650 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за шесть дней по временным выделенным полосам на юго-востоке Москвы городские, пригородные и частные автобусы перевезли около 1,5 млн пассажиров. Свыше 2,5 тыс. транспортников и сотрудников ГИБДД обеспечивали транспортную доступность районов на время закрытия Таганско-Краснопресненской линии. Строители, сотрудники транспортного комплекса, полиция и ГИБДД работали в круглосуточном режиме.

Для удобства пассажиров на станциях метро «Выхино» и «Кузьминки» постоянно работали все кассовые окна. Дополнительно на пяти станциях метро была организована работа мобильных касс по продаже билетов на одну поездку. Всего за время закрытия было продано более 27 тыс. таких билетов. Бесплатно жители близлежащих районов могли добраться на пригородных электричках со станций «Панки», «Люберцы-1», «Ухтомская» и «Косино» до московских железнодорожных станций Казанского направления и обратно. За шесть дней компанией ЦППК было оформлено более 100 тыс. бесплатных разовых билетов.

Дежурные сотрудники транспортного комплекса у закрытых и действующих станций метро помогали пассажирам сориентироваться и подробно сообщали о схеме работы общественного транспорта. Учитывая холодную погоду у станций метро «Выхино» и «Кузьминки» пассажирам бесплатно раздавали горячий чай. Всего в период с 24 по 30 марта было бесплатно роздано 2,8 тыс. литров чая.

Московский метрополитен использовал перерыв в работе трех станций Таганско-Краснопресненской линии, чтобы провести ремонт важных механизмов и генеральную уборку станций. Специалисты перебрали для профилактики более 1,2 тыс. узлов контактного рельса на участке от «Выхино» — «Котельники». Кроме того, на станции «Жулебино» заменили металлические части двух стрелочных переводов. На станциях «Котельники» и «Жулебино» проверены все важные механизмы эскалаторов.