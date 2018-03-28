Более 60 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК из‑за закрытия ж/д станции «Выхино»

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) оформила уже более 60 тыс. бесплатных билетов из‑за закрытия железнодорожной станции «Выхино», сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«ЦППК оформила уже более 60 тыс. бесплатных билетов из‑за закрытия ж/д станции «Выхино», — говорится в сообщении.

С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Пригородные электропоезда следуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки.