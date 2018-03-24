Более 4 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК в связи с закрытием участка фиолетовой линии метро

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) оформила более 4 тыс. бесплатных билетов из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«По данным на 14:00, было оформлено более 4 тысяч бесплатных разовых билетов от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до московских железнодорожных станций Казанского направления Московской железной дороги и обратно. Ведется активное информирование пассажиров о временном закрытии трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Также в настоящее время распространено более 5 тыс. информационных листовок», — говорится в сообщении. 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки.