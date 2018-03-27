Более 38,5 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК 24-26 марта в связи с закрытием ж/д станции «Выхино»

Более 38,5 тыс. бесплатных разовых билетов оформило ОАО «Центральная ППК» 24-26 марта 2018 г. в связи с закрытием железнодорожной станции «Выхино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ЦППК.

«По данным ЦППК, за три дня (24-26 марта) было оформлено более 38,5 тыс. бесплатных разовых билетов от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до московских железнодорожных станций Казанского направления и обратно. В сравнении с предыдущим годом при закрытии железнодорожной станции «Выхино» ЦППК выдала около 32 тыс. бесплатных билетов с 28 по 30 октября», — сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в ЦППК, продолжается активное информирование пассажиров о временном закрытии ж/д станции «Выхино».

«Сотрудники ЦППК распространили уже более 8 тыс. информационных листовок, на станции «Выхино» и Казанском вокзале установлены баннеры, на остановочных пунктах и в поездах производится аудио-оповещение, а на всех железнодорожных станциях Казанского направления расклеены информационные стикеры», — отмечается в сообщении.

С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Пригородные электропоезда следуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки.