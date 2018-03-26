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Более 18 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК за минувшие выходные после закрытия ж/д станции «Выхино»
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Более 18 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК за минувшие выходные после закрытия ж/д станции «Выхино» 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: РИАМО
Более 18 тыс. бесплатных билетов оформила ОАО «Центральная ППК» за минувшие выходные в связи с закрытием железнодорожной станции «Выхино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе компании.
«По нашим данным, 24 и 25 марта пассажирам было выдано более 18 тыс. бесплатных разовых билетов от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до московских железнодорожных станций Казанского направления и обратно», — сообщили в пресс-службе перевозчика.
Там отметили, что продолжается активное информирование пассажиров о временном закрытии станции «Выхино». Сотрудники ЦППК распространили уже более 8 тыс. информационных листовок.
С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда курсируют от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.
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 Ещё 6 источников 
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