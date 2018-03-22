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Салатовая ветка стала длиннее на три станции: строителям пришлось потрудиться
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Салатовая ветка стала длиннее на три станции: строителям пришлось потрудиться 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
В столице открылся новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро. На карте подземки появились сразу три новые станции: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». С какими проблемами пришлось столкнуться строителям?
Станция «Селигерская» — новая конечная станция на Люблинско-Дмитровской линии московского метро — открылась для пассажиров. Она выполнена в стиле авангард с большим количеством каменных элементов и металла, тогда как следующие станции «Верхние Лихоборы» и «Окружная» имеют более классический вид. Все эти три станции, говорят строители, дались им непросто. В среднем работы шли на полгода дольше обычного.
"Станция «Селигерская» мелкого заложения, чуть больше 20 метров глубиной. Здесь все сложности заключались в том, что при разработке котлованов нам приходилось переключать дорогу (Дмитровское шоссе), плотная застройка и прочие вопросы. Чтобы не создавать проблем городу, мы были вынуждены работать в несколько этапов", — рассказывает Сергей Мамонов, заместитель главного инженера СМУ-1 «Метрострой».
Основная сложность была в грунте, который в этом районе очень насыщен водой. Приток составлял до 450 кубов в час — целые подземные реки. Но теперь станции полностью защищены от потопов. Кроме того, строители гордятся тем, что большинство материалов, которые использовали здесь, отечественного производство. К примеру, специальные рельсы, по которым поезда будут идти бесшумно и без лишних стуков.
"Дальше пойдем до Лианозово и до поселка Северный, так что проект продолжается. Сегодня введенная станция дает возможность пользоваться метро еще 450 тысячам жителей близлежащих районов — для них Москва стала ближе и комфортнее", — сообщил мэр Сергей Собянин на церемонии открытия станции «Селигерская».
В Бескудникове — районе, где расположены станции — живет около 80 тысяч москвичей. Долгие годы они могли пользоваться только автобусами и троллейбусами, простаивая в пробках.
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