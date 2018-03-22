Этнографическая олимпиада впервые пройдет в Москве

Столичные школьники смогут принять участие в этнографической олимпиаде «Мой дом — Москва », которая стартует 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

В пресс-службе отметили, что такая олимпиада проходит в столице впервые.

«Итоги проведения «Большого этнографического диктанта» в Москве показали, что школьники отвечают на вопросы о культуре и традициях народов России хуже, чем представители других возрастных групп. Поэтому у нас родилась идея реализовать совместно с департаментом образования Москвы новый проект — провести Этноолимпиаду для учеников средних учебных заведений, которая поможет восполнить пробелы в знаниях учащихся», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова

Олимпиада включает дистанционный этап (тест) и посещение либо участие в мероприятиях Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», а также национальных праздниках и фестивалях, организованных при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Для участия требуется зарегистрироваться в разделе «Конкурсы» на сайте konkurs.mosmetod.ru и подать до 15 апреля заявку. Каждому участнику предлагается однократно выполнить 40 олимпиадных заданий за 90 минут.

Награждение победителей и призеров состоится на гала-концерте Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» в День защиты детей, 1 июня 2018 г.