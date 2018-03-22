Ещё
Этнографическая олимпиада впервые пройдет в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Савченко задержана
Савченко задержана

Этнографическая олимпиада впервые пройдет в Москве 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Столичные школьники смогут принять участие в этнографической олимпиаде «Мой дом — Москва», которая стартует 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
В пресс-службе отметили, что такая олимпиада проходит в столице впервые.
«Итоги проведения «Большого этнографического диктанта» в Москве показали, что школьники отвечают на вопросы о культуре и традициях народов России хуже, чем представители других возрастных групп. Поэтому у нас родилась идея реализовать совместно с департаментом образования Москвы новый проект — провести Этноолимпиаду для учеников средних учебных заведений, которая поможет восполнить пробелы в знаниях учащихся», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.
Олимпиада включает дистанционный этап (тест) и посещение либо участие в мероприятиях Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», а также национальных праздниках и фестивалях, организованных при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Для участия требуется зарегистрироваться в разделе «Конкурсы» на сайте konkurs.mosmetod.ru и подать до 15 апреля заявку. Каждому участнику предлагается однократно выполнить 40 олимпиадных заданий за 90 минут.
Награждение победителей и призеров состоится на гала-концерте Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» в День защиты детей, 1 июня 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Смоленский метромост в Москве украсят архитектурной подсветкой по результатам аукциона Во время ЧМ-2018 на вокзалах Москвы можно будет принять душ и купить билет на метро (интервью) С.Собянин открыл южный вестибюль станции метро «Спортивная» после ремонта (дополнение 2)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу314
Обязательное медстрахование предложили отменить117
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога99
С IKEA можно попрощаться17
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого231
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение