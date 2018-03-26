Этнографическая олимпиада для школьников впервые пройдет в Москве

Сегодня, 26 марта, для учащихся столичных школ стартует этнографическая олимпиада «Мой дом — Москва ».

Как ранее сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, такая олимпиада впервые пройдет в столице.

«Итоги проведения «Большого этнографического диктанта» в Москве показали, что школьники отвечают на вопросы о культуре и традициях народов России хуже, чем представители других возрастных групп, — заявил руководитель ведомства Виталий Сучков . — Поэтому у нас родилась идея реализовать совместно с департаментом образования Москвы новый проект: провести Этноолимпиаду для учеников средних учебных заведений, которая поможет восполнить пробелы в знаниях учащихся».

Состоять олимпиада будет из двух этапов — дистанционного теста и участия в мероприятиях Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» и в национальных праздниках и фестивалях. Для этого необходимо зарегистрироваться в разделе «Конкурсы» на сайте www.konkurs.mosmetod.ru и подать заявку до 15 апреля. Каждому участнику предлагается за 90 минут однократно выполнить 40 олимпиадных заданий.

Победителей Этноолимпиады объявят во время гала-концерта Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» в День защиты детей, 1 июня 2018 года.