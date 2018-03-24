Три станции «фиолетовой» ветки метро закрыли на неделю

В связи со строительством новой Кожуховской ветки с 24 по 30 марта для пассажиров будут закрыты метростанции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»Таганско-Краснопресненской линии, передает НСН.

В обычном режиме «фиолетовая» линия возобновит свою работу в субботу, 31 марта, в 05:30.

На время закрытия трех станций запустят бесплатные компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2. Интервал движения составит менее 1 минуты.

Пригородные и междугородние автобусные маршруты областных перевозчиков будут перевозить пассажиров до метростанции «Кузьминки».

Временные изменения коснутся и работы электричек, которые станцию «Выхино» будут проезжать без остановки.