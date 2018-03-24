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Три станции «фиолетовой» ветки метро закрыли на неделю
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Три станции «фиолетовой» ветки метро закрыли на неделю 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Москва меняется
В связи со строительством новой Кожуховской ветки с 24 по 30 марта для пассажиров будут закрыты метростанции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»Таганско-Краснопресненской линии, передает НСН.
В обычном режиме «фиолетовая» линия возобновит свою работу в субботу, 31 марта, в 05:30.
На время закрытия трех станций запустят бесплатные компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2. Интервал движения составит менее 1 минуты.
Пригородные и междугородние автобусные маршруты областных перевозчиков будут перевозить пассажиров до метростанции «Кузьминки».
Временные изменения коснутся и работы электричек, которые станцию «Выхино» будут проезжать без остановки.
Новая Кожуховская линия пройдет от метростанции «Нижегородская» до метростанции «Некрасовка» через семь районов Москвы и существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии.
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