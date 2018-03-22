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Почти 30 бесплатных автобусов-шатлов перевезут болельщиков до стадиона «Лужники» 23 марта
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Почти 30 бесплатных автобусов-шатлов перевезут болельщиков до стадиона «Лужники» 23 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 30 бесплатных автобусов-шатлов перевезут болельщиков до стадиона «Лужники» 23 марта 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель директора службы движения ГУП «Мосгортранс» Антон Блохин.
«23 марта во время проведения матча Россия-Бразилия будет введен бесплатный шатл S1, который будет перевозить зрителей матча от метро «Парк культуры» до стадиона и обратно, после матча — до станции метро «Смоленская». Он будет работать с 16:00 до 23:00. Интервал движения составит одна-две минуты. Всего на линию выйдет 28 автобусов особо большого класса», — сказал А. Блохин.
Он уточнил, что также вносятся изменения в режим работы городского общественного транспорта восьми маршрутов, которые проходят в непосредственной близости от территории стадиона «Лужники».
«Маршрут «А» продлят до Ленинского проспекта. Автобусы «т79» после станции метро «Парк культуры» поедут через станцию метро «Октябрьская» по ул. Мытная до станции метро «Нагатинская». Автобусы №806 будут курсировать на участке от станции метро «Раменки» до Воробьевского шоссе. После окончания матча автобусы «м3», №15, 64, 255, «С12» будут следовать до ул. Хамовнический Вал. По описанным маршрутам будет работать 80 автобусов Мосгортранс», — пояснил А. Блохин.
Он подчеркнул, что обо всех измениях пассажиры могут узнать из информационных объявлений, которые размещены на остановочных пунктах по трассе следования измененных маршрутов.
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