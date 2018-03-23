Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до стадиона «Лужники» без сбоев

Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до стадиона «Лужники» на матч между сборными России и Бразилии без сбоев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Бесплатный шаттл S1 и восемь маршрутов автобусов наземного городского транспорта, которые были изменены для удобства болельщиков, перевезли зрителей до стадиона «Лужники» без сбоев», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что перевозку зрителей осуществляют 28 автобусов-шаттлов S1, которые после матча будут отвозить болельщиков до станции метро «Парк культуры». Маршрут будет работать до 23:00. Интервал движения составит одну минуту.

Кроме того, маршрут «А» продлили до Ленинского проспекта. Автобусы «т79» после станции метро «Парк культуры» едут через станцию метро «Октябрьская» по ул. Мытная до станции метро «Нагатинская». Автобусы №806 курсируют на участке от станции метро «Раменки» до Воробьевского шоссе. После окончания матча автобусы «м3», №15, 64, 255, «С12» будут следовать до ул. Хамовнический Вал. По описанным маршрутам работают 80 автобусов Мосгортранса.