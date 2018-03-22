Два туристических автобуса Мосгортранса перевозят футболистов на тренировки до стадиона «Лужники»

Два комфортабельных туристических автобуса осуществляют перевозку футболистов на тренировки до стадиона «Лужники», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» со ссылкой на директора по коммерческой деятельности предприятия Евгения Жигунова.

«Перевозку футболистов осуществляют два современных туристических автобуса. Подвижной состав оснащен двигателями экологического класса «Евро 5», бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения», — приводятся в сообщении слова Е. Жигунова.

В пресс-службе уточнили, что предприятие уделяет особое внимание безопасности перевозок.

«Для обслуживания пассажиров привлекают только опытных водителей. Перед выходом в рейс подвижной состав проходит обязательный технический осмотр. Туристические автобусы предприятия неоднократно использовались для перевозки гостей и участников статусных международных мероприятий, проходящих в столице. В частности, пассажирами автобусов стали участники форума « Россия — страна возможностей», который недавно прошел в Москве », — отмечается в сообщении.