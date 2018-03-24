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Более 50 тыс. человек перевезли компенсационные автобусы за время закрытия участка фиолетовой ветки метро
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Более 50 тыс. человек перевезли компенсационные автобусы за время закрытия участка фиолетовой ветки метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Компенсационные автобусы Мосгортранса перевезли более 50 тыс. человек с момента закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Компенсационные автобусы в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро перевезли более 50 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в пресс-службе Мосгортранса, для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“; КМ2 „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“, а также КМ3, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“. Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее 1 минуты.
Кроме того, более 30 дополнительных автобусов вышли на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №197 „Метро „Выхино“ (кольцевой), №209 „138-й квартал Выхино-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебино-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебино-1-й микрорайон Жулебино“.
С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда курсируют от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 7 источников 
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