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Более 20 тыс. человек перевезли компенсационные маршруты на время закрытия участка фиолетовой ветки метро
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Более 20 тыс. человек перевезли компенсационные маршруты на время закрытия участка фиолетовой ветки метро 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Более 20 тыс. человек перевезли компенсационные маршруты на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро утром 24 марта 2018 г. Об этом сообщается на официальном аккаунте ГУП «Мосгортранс» в Twitter.
«Автобусы КМ1, КМ2, КМ3 на юго-востоке Москвы перевезли больше 20 тыс. человек с утра», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в пресс-службе Мосгортранса, для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“; КМ2 „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“ и „КМ3“, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“. Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее 1 минуты.
“Кроме того, более 30 дополнительных автобусов выйдут на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №197 „Метро „Выхино“ (кольцевой), №209 „138-й квартал Выхино-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебино-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебино–1-й микрорайон Жулебино“, — добавили в пресс-службе.
С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда курсируют от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 80 тыс. справочных листовок роздано пассажирам метро в связи с закрытием станций фиолетовой линии Столичные археологи обнаружили 140 предметов XV - начала XX веков на Космодамианской набережной Более 100 сотрудников Мосгортранса будут координировать работу компенсационных автобусов с 24 по 30 марта
 Ещё 5 источников 
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