Более 20 тыс. человек перевезли компенсационные маршруты на время закрытия участка фиолетовой ветки метро

Более 20 тыс. человек перевезли компенсационные маршруты на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро утром 24 марта 2018 г. Об этом сообщается на официальном аккаунте ГУП «Мосгортранс» в Twitter.

«Автобусы КМ1, КМ2, КМ3 на юго-востоке Москвы перевезли больше 20 тыс. человек с утра», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе Мосгортранса, для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“; КМ2 „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“ и „КМ3“, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“. Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее 1 минуты.

“Кроме того, более 30 дополнительных автобусов выйдут на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №197 „Метро „Выхино“ (кольцевой), №209 „138-й квартал Выхино-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебино-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебино–1-й микрорайон Жулебино“, — добавили в пресс-службе.

С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда курсируют от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.