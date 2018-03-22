Сотрудники ЦППК раздадут 10 тыс. информационных листовок о закрытии ж/д станции «Выхино» МЖД

Сотрудники ОАО «Центральная ППК» раздадут 10 тыс. информационных листовок о закрытии ж/д станции «Выхино» Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

«С 22 марта листовки будут распространяться на станции «Выхино» и на Казанском вокзале, а также в находящемся рядом со станцией «Выхино» Государственном университете управления», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там также отметили, что на ж/д станции «Выхино» и Казанском вокзале столицы установлены информационные баннеры, на остановочных пунктах и в поездах производится аудио-оповещение.

«На всех железнодорожных станциях Казанского направления расклеены информационные стикеры», — напомнили в пресс-службе ЦППК.

Как ранее сообщало агентство «Москва», с 24 по 30 марта все пригородные поезда Казанского направления проследуют ж/д станцию «Выхино» без остановок.