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Сотрудники ЦППК раздадут 10 тыс. информационных листовок о закрытии ж/д станции «Выхино» МЖД
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Сотрудники ЦППК раздадут 10 тыс. информационных листовок о закрытии ж/д станции «Выхино» МЖД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники ОАО «Центральная ППК» раздадут 10 тыс. информационных листовок о закрытии ж/д станции «Выхино» Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«С 22 марта листовки будут распространяться на станции «Выхино» и на Казанском вокзале, а также в находящемся рядом со станцией «Выхино» Государственном университете управления», — сообщили в пресс-службе перевозчика.
Там также отметили, что на ж/д станции «Выхино» и Казанском вокзале столицы установлены информационные баннеры, на остановочных пунктах и в поездах производится аудио-оповещение.
«На всех железнодорожных станциях Казанского направления расклеены информационные стикеры», — напомнили в пресс-службе ЦППК.
Как ранее сообщало агентство «Москва», с 24 по 30 марта все пригородные поезда Казанского направления проследуют ж/д станцию «Выхино» без остановок.
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