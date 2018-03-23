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Более 40 дополнительных касс откроют на Казанском направлении МЖД на время закрытия станции «Выхино»
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Более 40 дополнительных касс откроют на Казанском направлении МЖД на время закрытия станции «Выхино» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 40 дополнительных касс будет открыто на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в период временного закрытия железнодорожной станции «Выхино» с 24 по 30 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«43 дополнительные кассы будут доступны пассажирам ОАО «Центральная ППК» на время закрытия железнодорожной станции «Выхино». На станциях от Казанского вокзала до остановочного пункта «Панки» откроют дополнительные стационарные и мобильные кассы, также будут работать кассиры-контролеры, у которых можно будет приобрести билеты непосредственно перед посадкой в электропоезд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме того, на станциях «Люберцы», «Панки», «Ухтомская», «Косино», «Вешняки» и на Казанском вокзале будут размещены навигационные напольные стрелки и штендеры с навигационными стрелками, которые, как подчеркивается, упростят движение пассажиров.
В пресс-службе напомнили, что с 24 по 30 марта все пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки. Это связано с закрытием в указанный период станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена для строительства Кожуховской линии подземки.
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