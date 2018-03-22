Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам в размере до 50 млн рублей

«Займы в размере от 10 до 50 миллионов рублей сроком до пяти лет будут выдаваться московским промышленникам на приобретение нового оборудования, финансирование опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, приобретение услуг промышленного инжиниринга, приобретение программного обеспечения, рефинансирование инвестиционных кредитов банков, а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности», — отмечается в сообщении. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства объявил о запуске новой программы кредитования столичных промышленных предприятий, основное требование к компаниям-заемщикам: доля выручки от экспорта в страны дальнего или ближнего зарубежья должна составлять не менее 1% от годовой выручки предприятия, говорится в сообщении пресс-службы Московского экспортного центра.

Среди других целей финансирования — расходы на сертификацию в странах ближнего и дальнего зарубежья, расходы на получение патентов и свидетельств, расходы на проведение выставок, конференций и презентаций.

«Развитие несырьевого экспорта — приоритетное направление российской национальной политики. Москва, как экспортер номер один среди регионов в первую очередь заинтересована в открытии новых рынков сбыта и продвижении бренда Made in Moscow. Столичным производителям сейчас доступны льготные займы, для них работают образовательные программы Московской школы экспортера, действует выставочная программа «Сделано в Москве», открыт Московский экспортный центр», — заявил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. Кроме того, средства частично могут быть направлены предприятиями на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья и материалов, выплату заработной платы сотрудникам. Ставка по новому виду займов составит 5% годовых.

По его словам, портфель финансовых мер поддержки московских производителей в ближайшее время будет расширяться.

Москва экспортирует свыше 7,6 тысячи различных категорий товаров в 189 стран мира. За 2017 год выручка московских компаний от реализации за рубежом продукции несырьевого неэнергетического экспорта составила порядка 1,5 триллиона рублей.

Среди наиболее востребованных за рубежом московских изделий: механическое оборудование, компьютерная техника, электрические устройства, аппаратура связи, автотехника, оптика, медицинская техника, моющие и чистящие средства.