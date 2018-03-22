Ещё
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам в размере до 50 млн рублей 

РИАМО 32 минуты назад
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства объявил о запуске новой программы кредитования столичных промышленных предприятий, основное требование к компаниям-заемщикам: доля выручки от экспорта в страны дальнего или ближнего зарубежья должна составлять не менее 1% от годовой выручки предприятия, говорится в сообщении пресс-службы Московского экспортного центра.
«Займы в размере от 10 до 50 миллионов рублей сроком до пяти лет будут выдаваться московским промышленникам на приобретение нового оборудования, финансирование опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, приобретение услуг промышленного инжиниринга, приобретение программного обеспечения, рефинансирование инвестиционных кредитов банков, а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности», — отмечается в сообщении.
Среди других целей финансирования — расходы на сертификацию в странах ближнего и дальнего зарубежья, расходы на получение патентов и свидетельств, расходы на проведение выставок, конференций и презентаций.
Кроме того, средства частично могут быть направлены предприятиями на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья и материалов, выплату заработной платы сотрудникам. Ставка по новому виду займов составит 5% годовых.
«Развитие несырьевого экспорта — приоритетное направление российской национальной политики. Москва, как экспортер номер один среди регионов в первую очередь заинтересована в открытии новых рынков сбыта и продвижении бренда Made in Moscow. Столичным производителям сейчас доступны льготные займы, для них работают образовательные программы Московской школы экспортера, действует выставочная программа «Сделано в Москве», открыт Московский экспортный центр», — заявил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
По его словам, портфель финансовых мер поддержки московских производителей в ближайшее время будет расширяться.
Москва экспортирует свыше 7,6 тысячи различных категорий товаров в 189 стран мира. За 2017 год выручка московских компаний от реализации за рубежом продукции несырьевого неэнергетического экспорта составила порядка 1,5 триллиона рублей.
Среди наиболее востребованных за рубежом московских изделий: механическое оборудование, компьютерная техника, электрические устройства, аппаратура связи, автотехника, оптика, медицинская техника, моющие и чистящие средства.
РИАМО: последние новости
Москва не испытывает дефицита врачей в городских медучреждениях Новый участок «салатовой» ветки метро на севере Москвы планируют открыть в ближайшие дни Часы с живыми цветами появятся на Поклонной горе в Москве к 1 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу192
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина65
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение