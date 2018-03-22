Станции метро «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» построят до конца 2021 года

Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работа по развитию метрополитена в северном секторе Москвы будет продолжена. Уже сегодня идет проектирование и строительство продления Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово, разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до поселка Северный за МКАД", — сказал он.

На первом этапе салатовую линию продлят на 3,7 километра. Продление ветки до поселка Северный на северо-востоке столицы начнется после 2021 года.

Ранее 22 марта Сергей Собянин открыл три новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Теперь для пассажиров доступны станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».