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Станции метро «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» построят до конца 2021 года
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Станции метро «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» построят до конца 2021 года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работа по развитию метрополитена в северном секторе Москвы будет продолжена. Уже сегодня идет проектирование и строительство продления Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово, разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до поселка Северный за МКАД", — сказал он.
На первом этапе салатовую линию продлят на 3,7 километра. Продление ветки до поселка Северный на северо-востоке столицы начнется после 2021 года.
Ранее 22 марта Сергей Собянин открыл три новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Теперь для пассажиров доступны станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».
По оценкам столичных властей, новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии каждый день будут пользоваться примерно 150 тысяч человек. Это поможет разгрузить на 20−30% станцию «Петровско-Разумовская» и на 40% − станцию МЦК Окружная.
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