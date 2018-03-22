Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году

Станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» планируют построить до конца 2021 года

Станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» Московского метрополитена планируют построить до конца 2021 года, сообщает m24.ru

«Работа по развитию метрополитена в северном секторе Москвы будет продолжена», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже в настоящее время идёт проектирование и строительство продления Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово, разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до посёлка Северный за МКАД.

На первом этапе салатовую ветку продлят на 3,7 км. Продление до Северного начнётся после 2021 года.

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