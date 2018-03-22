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Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
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Станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» планируют построить до конца 2021 года 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» Московского метрополитена планируют построить до конца 2021 года, сообщает m24.ru.
«Работа по развитию метрополитена в северном секторе Москвы будет продолжена», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, уже в настоящее время идёт проектирование и строительство продления Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово, разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до посёлка Северный за МКАД.
На первом этапе салатовую ветку продлят на 3,7 км. Продление до Северного начнётся после 2021 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли южный вестибюль станции метро «Спортивная».
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