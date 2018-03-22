На станции метро «Говорово» создадут стереоэффект дождя

На станции «Говорово» Калининско-Солнцевской линии метро завершается отделка путевых стен и потолка, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев

По его словам, у станции будет необычный дизайн: на зеркальном потолке появятся лампы с рисунком в виде лабиринта, а колонны будут подсвечены изнутри, создавая стереоэффект дождя.

Он напомнил, что это станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Расположена она вдоль Боровского шоссе к востоку от улицы 50 лет Октября, передает портал мэра и правительства Москвы

Помимо этой станции, на новом участке желтой ветки откроют еще шесть станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Как ранее сообщал Сергей Собянин, с открытием нового участка Калининско-Солнцевской ветки улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.