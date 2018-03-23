Ещё
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео

Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве 

RT на русском 18 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Москве в предстоящие выходные, 24 и 25 марта, ожидается погода с прояснениями и минимальными осадками. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». «В субботу в столичный регион устремится холодный воздух. Вместе с повышением атмосферного давления на небосводе будет всё меньше облаков, осадки постепенно прекратятся, немного похолодает. В субботу в Москве будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег», — приводит слова специалиста центра РИА Новости.
В ночь на субботу ожидается, что температура воздуха опустится до -5 °С…-7 °С, днём — нулевая температура.
«Температура в ночь на воскресенье около — 10°С, по области местами до — 13 °С. Днем воздух прогреется до 3 °С — 5 °С, в Подмосковье от нуля до 5 °С», — подчеркнули в «Фобос».
Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что ближайшие дни погода в Центральной России постепенно приблизится к климатической норме. К началу апреля столбики термометров перестанут опускаться ниже нуля.
RT на русском: последние новости
В Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 24 по 30 марта На набережной в Москве нашли артефакты XV века
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ43
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам35
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов1127
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось66
Набиуллина взялась за пенсии305
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение