Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Москве в предстоящие выходные, 24 и 25 марта, ожидается погода с прояснениями и минимальными осадками. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». «В субботу в столичный регион устремится холодный воздух. Вместе с повышением атмосферного давления на небосводе будет всё меньше облаков, осадки постепенно прекратятся, немного похолодает. В субботу в Москве будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег», — приводит слова специалиста центра РИА Новости. В ночь на субботу ожидается, что температура воздуха опустится до -5 °С…-7 °С, днём — нулевая температура. «Температура в ночь на воскресенье около — 10°С, по области местами до — 13 °С. Днем воздух прогреется до 3 °С — 5 °С, в Подмосковье от нуля до 5 °С», — подчеркнули в «Фобос». Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что ближайшие дни погода в Центральной России постепенно приблизится к климатической норме. К началу апреля столбики термометров перестанут опускаться ниже нуля.