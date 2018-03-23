Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 5

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«В субботу ведущий поток изменится на северо-западный, и вместе с повышением атмосферного давления на небосводе появятся прояснения, осадки прекратятся. В Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, на северо-востоке области возможен снег. Температура воздуха в столице в ночь на субботу — минус 5-7, в области — минус 4-9. Днем в городе около 0, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2. Ветер перейдет на северо-западный, атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.», — рассказали в центре погоды.

По данным синоптиков, в воскресенье характер погоды не изменится. Ночью прогнозируется ощутимый минус, а днем — комфортное тепло.

«В воскресенье вероятность осадков минимальная, в облаках прояснения, солнца будет больши, и, благодаря этому, температура днем повысится. Если в ночь мы ожидаем в столице около минус 10, а в области даже до минус 13, то днем это плюс 3-5 и 0 — плюс 5 соответственно. Ветер снова перейдет на юго-западный, давление существенно меняться не будет», — рассказали в «Фобосе».