Ещё
Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 5
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 5 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«В субботу ведущий поток изменится на северо-западный, и вместе с повышением атмосферного давления на небосводе появятся прояснения, осадки прекратятся. В Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, на северо-востоке области возможен снег. Температура воздуха в столице в ночь на субботу — минус 5-7, в области — минус 4-9. Днем в городе около 0, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2. Ветер перейдет на северо-западный, атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.», — рассказали в центре погоды.
По данным синоптиков, в воскресенье характер погоды не изменится. Ночью прогнозируется ощутимый минус, а днем — комфортное тепло.
«В воскресенье вероятность осадков минимальная, в облаках прояснения, солнца будет больши, и, благодаря этому, температура днем повысится. Если в ночь мы ожидаем в столице около минус 10, а в области даже до минус 13, то днем это плюс 3-5 и 0 — плюс 5 соответственно. Ветер снова перейдет на юго-западный, давление существенно меняться не будет», — рассказали в «Фобосе».
Агентство «Москва»: последние новости
Движение на трех участках дублера Ленинского проспекта ограничено по 20 мая из-за инженерных работ В поездах «Иволга» на МЦД для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули С.Собянин открыл III Московский культурный форум накануне Дня работника культуры
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации673
Савченко грозит «пожизненное»65
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение