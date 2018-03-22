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Режим работы южного вестибюля станции метро «Спортивная» изменится 23 марта из-за футбольного матча
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Режим работы южного вестибюля станции метро «Спортивная» изменится 23 марта из-за футбольного матча 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
«Московский метрополитен полностью готов встретить болельщиков матча между Россией и Бразилией. В связи с проведением матча изменится режим работы некоторых станций. Так, станция МЦК «Лужники», а также южный вестибюль станции «Спортивная» с 17:00 до 19:00 будут работать исключительно на выход пассажиров. После проведения матча с 21:00 до 23:00 эти же станции будут работать только на вход. Будет также обеспечен бесплатный проезд для зрителей матча со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и МЦК «Лужники» по паспорту болельщика», — сказала Ю. Темникова.
Она отметила, что на эти станциях будут работать сотрудники ЦОМП, чтобы проинформировать пассажиров, как удобнее добраться от станций метро до соответствующих секторов на стадионе.
Ранее в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) сообщили, что схема движения автомобилей в районе стадиона «Лужники» изменится 22-24 марта из-за проведения футбольного матча.
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