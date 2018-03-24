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Дополнительные поезда из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург появятся в апреле и мае
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Дополнительные поезда из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург появятся в апреле и мае 

ИА «Сусанин» 36 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Дополнительные поезда из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург будут ходить в апреле и мае. Как сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства, это связано с увеличением спроса на поездки в эти города в праздничные дни.
Так, в российскую столицу и город Петра Великого можно будет отправиться в следующие дни:
— поезд №289/290 сообщением Ижевск — Москва отправится из Ижевска 28 апреля, 2, 4, 9 мая в 09:43, прибудет в Москву 29 апреля, 3, 5, 10 мая в 04:10. Отправится из Москвы 29 апреля, 3, 5, 10 мая в 10:10, прибудет в Ижевск 30 апреля, 4, 6, 11 мая в 05:56;
— поезд №293/294 сообщением Ижевск — Москва отправится из Ижевска 27, 28 апреля, 4, 9 мая в 03:22, прибудет в Москву 27, 28 апреля, 4, 9 мая в 21:29. Отправится из Москвы 28, 29 апреля, 5, 10 мая в 01:30, прибудет в Ижевск 28, 29 апреля, 5, 10 мая в 20:05;
— поезд №297/298 сообщением Ижевск — Москва отправится из Ижевска 27 апреля в 10:30, прибудет в Москву 28 апреля в 05:38. Отправится из Москвы 28 апреля в 13:18, прибудет в Ижевск 29 апреля в 07:35;
— поезд №186/185 сообщением Санкт-Петербург — Ижевск отправится из Санкт-Петербурга 28 апреля в 22:05, прибудет в Ижевск 30 апреля в 05:15. Отправится из Ижевска 1 мая в 23:02, прибудет в Санкт-Петербург 3 мая в 05:56.
Отмечается, что поезда отправляются и прибывают на вокзал по московскому времени.
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