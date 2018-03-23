Ещё
Смольный отложил строительство новых станций метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смольный отложил строительство новых станций метро 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Смольный обновил схему развития петербургского метро и отложил строительство новых станций.
Ранее в администрации города обещали, что кольцевая линия метро появится до 2030 года. Теперь же ближайший участок предполагаемой — перегон от «Большого проспекта» до «Лесной» — по планам появится в 2023-2028 годах. Оставшаяся часть остальная часть линии будет построена еще позже.
Также после 2030 года планируется строительство линии от «Двинской» до «Янино», проходящей через пока не построенные станции «Площадь Репина», «Михайловскую», «Суворовскую», «Большеохтинскую», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект» и «Улица Коммуны». Здесь же будут сделаны пересадочные станции на «Адмиралтейскую», «Чернышевскую» и на строящейся «Театральной».
Также в Смольном перенесли продолжение метро от «Обводного канала» до станции «Ручьи». Ранее его планировали построить до 2028 года. После 2030 года также хотят построить пятую линию за «Шуваловский проспект» к «Коломяжской» и третью до «Осиновой Рощи».
Что касается развития коричневой ветки метро, то до 2022 года планируется строительство только одного перегона от «Юго-Западной» до «Путиловской». Перегон от «Беговой» и «Комендантского проспекта» к «Шуваловскому проспекту» и «Планерной» отодвинут к 2025 году.
В этом году Смольный обещает завершить строительство пяти станций петербургского метро — «Улица Савушкина» («Беговая»), «Новокрестовская», «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная». Стоимость работ по строительству станций составила более 62 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Петербург побил «снежный рекорд» последних пяти лет Погода на неделю В Петербурге в воскресенье значительно потеплеет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ256
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого43
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ460
Все супероружие РФ показали в одном видео142
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр38
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение