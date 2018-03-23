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Зрителям матча Россия-Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники»
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Зрителям матча Россия-Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Зрителям матча Россия-Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники» и информацией о работе городского транспорта, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента спорта и туризма Москвы со ссылкой на его руководителя Николая Гуляева.
«Для посетителей матча между сборными России и Бразилии 23 марта департамент спорта и туризма совместно с департаментом транспорта выпустит специальные бейджи. Они будут содержать схему выхода со стадиона для каждого из секторов и информацию о работе городского транспорта», — приводятся в сообщении слова Н. Гуляева.
В пресс-службе пояснили, что для каждого сектора бейдж будет уникальным. Их будут раздавать болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб, сразу после прохождения контроля билета.
«Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома. После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, Московским центральным кольцом (МЦК), наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом «S1» и автомобилями такси», — добавил Н. Гуляев. В пресс-службе добавили, что матч Россия-Бразилия пройдет 23 марта 2018 г. Вход на территорию Олимпийского комплекса «Лужники» будет открыт с 16:00.
Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин сообщил, что болельщики матча Россия-Бразилия смогут бесплатно уехать на общественном транспорте от стадиона «Лужники» после окончания матча Россия-Бразилия 23 марта 2018 г.
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