Зрителям матча Россия-Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники»

«Для посетителей матча между сборными России и Бразилии 23 марта департамент спорта и туризма совместно с департаментом транспорта выпустит специальные бейджи. Они будут содержать схему выхода со стадиона для каждого из секторов и информацию о работе городского транспорта», — приводятся в сообщении слова Н. Гуляева.

В пресс-службе пояснили, что для каждого сектора бейдж будет уникальным. Их будут раздавать болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб, сразу после прохождения контроля билета.

«Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома. После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, Московским центральным кольцом (МЦК), наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом «S1» и автомобилями такси», — добавил Н. Гуляев. В пресс-службе добавили, что матч Россия-Бразилия пройдет 23 марта 2018 г. Вход на территорию Олимпийского комплекса «Лужники» будет открыт с 16:00.