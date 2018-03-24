Схема транспортного обслуживания на футбольном матче Россия-Бразилия будет использована во время ЧМ-2018

На матчах чемпионата мира по футболу 2018 г. будет использована схема транспортного обслуживания подобно той, которую применили в день матча между Россией Бразилией . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«В день матча между сборными России и Бразилии городской транспорт работал в особом режиме. Сотрудники транспортного комплекса и волонтеры подсказывали, как пройти на нужный сектор стадиона и выйти к транспорту после матча. В течение двух часов после матча для болельщиков был организован бесплатный проход на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) вблизи стадиона. Кроме того, для комфортного проезда зрителей к стадиону работал бесплатный маршрут S1. 28 автобусов-шаттлов возили болельщиков до и после матча. Подобная схема транспортного обслуживания будет использована и на матчах чемпионата мира по футболу 2018 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря высокому уровню организации матча, за 44 минуты стадион покинули все болельщики. Порядка 56,7 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом, чтобы уехать домой после игры.

«Благодаря слаженной работе правительства Москвы , организаторов матча, волонтеров, полиции, ГИБДД и других экстренных служб, мероприятие прошло без происшествий. 33,9 тыс. поездок было совершено на метро, 15,9 тыс. — на МЦК, 6 тыс. человек воспользовались наземным городским транспортом и бесплатным маршрутом S1. Часть болельщиков передвигалась на городском такси, чьи машины в общей сложности перевезли 900 пассажиров», — заключили в инфоцентре.

Товарищеский футбольный матч между сборными командами России и Бразилии состоялся 23 марта 2018 г. на Большой спортивной арене «Лужники». Со счетом 0:3 победу одержала команда сборной Бразилии.