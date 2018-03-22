Для болельщиков матча Россия-Бразилия пустят бесплатные автобусы

Болельщики смогут доехать до стадиона Лужники, где 23 марта пройдет товарищеский матч Россия-Бразилия, на бесплатных автобусах, которые будут курсировать от станции метро «Парк Культуры».

Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного департамента транспорта, маршрут получит номер S1.

Кроме того, болельщики смогут добраться на метро и МЦК. Напомним, с 17.00 до 19.00 вестибюль станции МЦК «Лужники», а также южный выход станции метро «Спортивная» и при необходимости северный вестибюль «Воробьевых гор» будут работать только на выход. С 21.00 до 23.00 — только на вход, и в течение двух часов турникеты будут открыты — вход будет бесплатным.

Кроме того, на Сокольнической линии увеличат количество поездов.