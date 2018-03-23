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Более 700 туалетных кабин установили возле «Лужников» для болельщиков матча Россия-Бразилия
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Более 700 туалетных кабин установили возле «Лужников» для болельщиков матча Россия-Бразилия 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Более 700 бесплатных туалетных кабин установлено возле стадиона «Лужники» для болельщиков матча Россия-Бразилия, сообщили в пресс-службе ГБУ «Доринвест».
«Для обеспечения доступности общественных туалетов во время проведения товарищеского футбольного матча Россия-Бразилия ГБУ «Доринвест» обеспечена установка и обслуживание 740 туалетных кабин на территории спортивного комплекса «Лужники» и прилегающих улицах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что туалетные кабины являются бесплатными.
Товарищеский матч между сборными пройдет 23 марта. Вход на территорию «Лужников» будет открыт с 16:00. Сам матч начнется в 19:00.
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