Более 700 туалетных кабин установили возле «Лужников» для болельщиков матча Россия-Бразилия

Более 700 бесплатных туалетных кабин установлено возле стадиона «Лужники» для болельщиков матча Россия-Бразилия, сообщили в пресс-службе ГБУ «Доринвест».

«Для обеспечения доступности общественных туалетов во время проведения товарищеского футбольного матча Россия-Бразилия ГБУ «Доринвест» обеспечена установка и обслуживание 740 туалетных кабин на территории спортивного комплекса «Лужники» и прилегающих улицах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туалетные кабины являются бесплатными.

Товарищеский матч между сборными пройдет 23 марта. Вход на территорию «Лужников» будет открыт с 16:00. Сам матч начнется в 19:00.