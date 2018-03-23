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Более 55 тыс. болельщиков воспользовались общественным транспортом Москвы
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Более 55 тыс. болельщиков воспользовались общественным транспортом Москвы 

Москва24 7 минут назад
Фото: Москва24
Столичный общественный транспорт перевез 55,5 тысячи болельщиков сборных России и Бразилии за один час, сообщается в канале Московского транспорта в Telegram.
"Транспортный комплекс справился с перевозкой пассажиров матча Россия-Бразилия", — говорится в сообщении. Представители транспортного комплекса отметили, что все прошло без происшествий.
Ранее сообщалось, что наземный общественный транспорт перевез болельщиков до стадиона «Лужники» на матч между сборными России и Бразилии без сбоев. Были задействованы 28 автобусов-шаттлов. После матчей они отвезут зрителей к станции метро «Парк Культуры».
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