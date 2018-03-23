Более 55 тыс. болельщиков матча Россия-Бразилия воспользовались общественным транспортом Москвы 

Столичный общественный транспорт перевез 55,5 тыс. болельщиков сборных России и Бразилии за один час. Об этом сообщается в официальном канале Московского транспорта в Telegram.
«Транспортный комплекс справился с перевозкой пассажиров матча Россия-Бразилия. За час мы перевезли 55,5 тыс. человек. Все прошло без происшествий», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс» о том, что наземный общественный транспорт перевез болельщиков до стадиона «Лужники» на матч между сборными России и Бразилии без сбоев.