Более 55 тыс. болельщиков матча Россия-Бразилия воспользовались общественным транспортом Москвы

Столичный общественный транспорт перевез 55,5 тыс. болельщиков сборных России и Бразилии за один час. Об этом сообщается в официальном канале Московского транспорта в Telegram.

«Транспортный комплекс справился с перевозкой пассажиров матча Россия-Бразилия. За час мы перевезли 55,5 тыс. человек. Все прошло без происшествий», — говорится в сообщении.