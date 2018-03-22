В Уфе пройдут фермерские ярмарки

В ближайшие выходные, 24 и 25 марта, в столице республике развернутся рынки с сельхозпродукцией. Традиционные ярмарки пройдут в двух районах города.

— Производители привезут в Уфу свежее мясо, мёд и многие другие качественные продукты, — рассказали в городской мэрии.

В Ленинском районе ярмарка пройдет на площадке перед сквером «Волна» по улице Ахметова. В Октябрьском районе рынок расположится на площади перед Дворцом спорта по улице Рихарда Зорге, 41.

Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов. Горожане и гости столицы могут посетить фермерские рынки.