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Горожан пригласили на уроки танцев
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Парки Москвы приглашают горожан встречать весну на танцплощадках 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Московские парки приглашают горожан и гостей столицы на танцплощадки, в парках. Об этом сообщили в четверг ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк". Танцевальные мастер-классы начнутся уже в апреле.

Запуск площадок с апреля и мая

В парке Победы на Поклонной горе уже появилась танцплощадка, которая начнет работу в начале апреля. Занятия на ней будут проводить профессиональные танцоры, которые будут обучать разным направлениям танца, от классического вальса до рок-н-ролла.
"В преддверии чемпионата мира по футболу на танцплощадке будут звучать хиты, связанные с этим видом спорта", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
С мая для любителей танцев откроются сразу две площадки в парке Горького — у летнего кинотеатра "Пионер" и на набережной.
Каждый вечер у посетителей будет возможность попробовать себя в самых разных направлениях парных танцев.
Также танцевальные уроки с мая можно будет взять в музее-заповеднике "Царицыно", в том числе научиться старинным танцам.
В парке "Фили" в павильоне арт-студии уже сейчас можно посетить бесплатные мастер-классы по аргентинскому танго, милонги и танцевальные вечеринки. "Посетители смогут обучиться основным движениям милонги, а затем попрактиковаться на открытой танго-вечеринке", — пояснили в Мосгорпарке.
В "Сокольниках" на эстрадах "Ротонда" и "Веранда танцев" гости танцуют круглый год. Здесь регулярно проходят радиодискотеки "Для тех, кому за…" и "Танцы на любой вкус".

Старт с июня

В саду "Эрмитаж" с июня можно будет потанцевать сразу в двух местах. В беседке у театра "Новая Опера" будут проходить бесплатные занятия по парным и сольным танцам в стиле свинг, а на площади перед сценой в партерной части сада — мастер-классы по аргентинскому танго, сальсе, шотландским и валлийским танцам.
"Любой желающий независимо от уровня подготовки сможет выучить несколько базовых фигур танца, а позже попробовать свои силы на танцполе", — подчеркнули в организации.
Для желающих научиться танцевать линди-хоп (парный джаз) и буги-вуги (парный рок-н-ролл) с июня начнет работу танцплощадка в саду им. Баумана. Бесплатные занятия в павильоне арт-студии будут проходить на открытой сцене сада три раза в неделю.
Специально для самых маленьких любителей потанцевать в "Усадьбе Деда Мороза" по выходным дням будут проходить детские дискотеки.
В летнее время в Лианозовском и Гончаровском парках начнутся танцевальные фестивали и мастер-классы, где посетителям предложат научиться сразу нескольким танцам. Например, на главной аллее Лианозовского парка будут проходить дискотеки под ретро-музыку. В усадьбе "Воронцово" каждую субботу у главной сцены проводят дискотеки для взрослых.
С летнего сезона также начнут работать танцевальные площадки в Бабушкинском, Измайловском, Таганском, Перовском парках, парках "Северное Тушино" и "Кузьминки", сквере по Олонецкому проезду, на Джамгаровском пруду.
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