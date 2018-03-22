Сроки строительства новых станций метро в Петербурге перенесли

Сроки ввода в эксплуатацию новых станций метро в Петербурге перенесли на разное время. Новый проект строительства подземки опубликовал городской комитет по развитию транспортной инфрастуктуры.

Если раньше сообщалось, что кольцевая появится в метро до 2030 года, то, по новым сведениям, она будет построена уже после этого срока.

В Кудрово метро откроется в 2023-2025 годах, а до 2027 года заработают станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна», «Александрино», «Проспект Маршала Жукова», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

В Шушарах метро появится уже в этом году.