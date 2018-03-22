Ещё
Городской технопарк построят в районе Марьино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городской технопарк построят в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Технопарк для малого и среднего бизнеса будет построен в районе Марьино по адресу: улица Перерва, 11.
Соответствующий проект был согласован Москомархитектурой.
Общая площадь технопарка, который разместится на участке в 2,1 гектара, составит около 30 тысяч квадратных метров. В технопарке будет объединено семь производственно-складских и два административных здания.
Городской технопарк Pererva будет обладать развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью (разместится недалеко от станции метро «Марьино»).
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют на неделю Конкурс на строительство путепровода через МЦК в ЮВАО объявлен в столице Москвичам станет удобнее посещать столичные библиотеки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого167
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей107
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение