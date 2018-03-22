Городской технопарк построят в районе Марьино

Технопарк для малого и среднего бизнеса будет построен в районе Марьино по адресу: улица Перерва, 11.

Соответствующий проект был согласован Москомархитектурой.

Общая площадь технопарка, который разместится на участке в 2,1 гектара, составит около 30 тысяч квадратных метров. В технопарке будет объединено семь производственно-складских и два административных здания.

Городской технопарк Pererva будет обладать развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью (разместится недалеко от станции метро «Марьино»).