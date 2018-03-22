Восемь маршрутов коммерческих перевозчиков изменятся с 23 марта из-за новых станций салатовой ветки метро

Восемь маршрутов коммерческих перевозчиков изменятся с 23 марта 2018 г. в связи с с открытием на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена трех новых станций — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«В связи с открытием новых станций метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии с 23 марта изменятся восемь маршрутов коммерческих перевозчиков. На остановках автобусов будут размещены плакаты со всеми изменениями. Городской транспорт станет доступнее для жителей районов Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, Лианозово, Бескудниковский. Автобусы обеспечат подвоз пассажиров к новым станциям метро, будут меньше времени проводить в дороге и станут ходить чаще», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус №206к вместо части Бескудниковского бульвара будет следовать по Дмитровскому шоссе до д. 90к2. Далее автобус проследует обычным маршрутом по Бескудниковскому бульвару. Благодаря этому изменению, автобус будет подъезжать к новым станциям метро, на маршруте появятся остановки «Метро „Селигерская“ и „Метро „Верхние Лихоборы“.

Также изменятся маршруты №63, 191, 591 и 994. На всех указанных маршрутах появится остановка „Метро „Селигерская“ при следовании автобусов в обе стороны. Автобус №63 теперь будет следовать до конечной остановки „Нижние Лихоборы“, без заезда к станции метро „Петровско-Разумовская“. Также сокращается маршрут №191: он будет ходить до станции метро „Селигерская“, а интервалы между автобусами сократятся. Автобус №591 вместо ул. Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивного проезда и части Дмитровского шоссе будет следовать по 3-му Нижнелихоборскому проезду. Маршрут №994 укорачивается до конечной остановки „Метро „Петровско-Разумовская“, без заезда к станции „Тимирязевская“.

Кроме того, на маршруте №215 при следовании по направлению к платформе „Ховрино“ будет переименована остановка „Пяловская улица“. Поскольку она расположена вблизи новой станции метро, остановка получит название „Метро „Селигерская“. У автобусов №282 и 466 появится остановка „Верхние Лихоборы“ при следовании к станциям метро „Войковская“ и „Тимирязевская“.